توصلت الأجهزة الأمنية إلى مرتكب جريمة قتل سيدة في محافظة الشرقية، بعدما عثرت على جثمانها داخل “غرفة تربية الطيور”، بعدما اتضح أن جارها ارتكب الواقعة لوجود خلافات فيما بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي قال في اعترافاته -أمام أجهزة التحقيق- أنه راقبها عند الصعود لإطعام الطيور وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كان مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة في مبنى ملحق بمنزلها، بإحدى القرى بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عن التوصل لمرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، نظرًا لوجود خلافات بينه والمجني عليها، فقرر التخلص منها.

واضاف أنه أثناء توجهها لإطعام الطيور بمبنى ملحق بمنزلها، صعد خلفها وغافلها وخنقها حتى سقطت أرضًا، وتوجه عقب ذلك لأرضه الزراعية لإبعاد الشبه عنه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.