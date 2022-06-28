المتهم بفبركة فيديو خطف طفل بالأقصر: «لبست نقاب ووزعت أدوار تمثيل مع 3 آخرين» (فيديو)

قال المتهم خلف القريشي عبدالرحيم عبدالعال، مرتكب واقعة تمثيل فيديو مفبرك عن خطف طفل في مدينة جرجا بمحافظة الأقصر: “أنا عملت دور إني لابس النقاب ووزعت أدوار تمثيل مع 3 آخرين، وكان معايا أخويا “علي” اللي كان سواق “توك توك” في الفيديو، وأحمد عباس اللي هو اتخطف، وحسين صور الفيديو بالتليفون، وهدفي أحقق نسبة مشاهدات عالية عبر “يوتيوب”.

وأضاف المتهم: “أنا أمتلك حسابين على موقع التواصل الاجتماعي باسم أبو مكة نمر الصعيد، وصورت وألفت وفبركت في مدينة جرجا خطفت الطفل بالمخدر”.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الاجتماعي لإحدى المنتقبات أثناء خطف طفلًا داخل مركبة “توك توك”، عقب تخديره بوخز دبوس بكتفه بمعاونة آخرين.

وبالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك، عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص -مقيمين بمحافظة سوهاج- أحدهم إرتدى النقاب لإيهام مشاهدي مقطع الفيديو بأنه سيدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تم فبركته بأحد شوارع مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

https://youtube.com/shorts/5qeH3wjOl4A?feature=share

وأكدت وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.