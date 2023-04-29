المتهم أحرز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني.. حيثيات حكم «النقض» بتأييد إعدام قاتل نيرة أشرف

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، بإعدام المتهم محمد عادل لقتله زميلته نيرة أشرف.

أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة بأنه في يوم 20 من يونيو سنة 2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية.

وتناولت الحيثيات، أن المواد 1/1، 25ر مكرر أ/ ۱، ۱/30من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند رقم ” 6″ من الجدول رقم 1″ الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، حكم بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عَمَّا أُسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المحكمة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيضًا سكينًا دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، وإحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قررت في 28 من يونيو سنة 2-22 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 للنطق بالحكم، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليو سنة 2022.

وأودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولى في 10 من أغسطس سنة 2022 موقع عليها من خالد الدسوقي محمد مصطفى المحامي، والثانية في 15 من أغسطس سنة 2022 موقع عليها من طارق فرحات سيد المحامي، والثالثة في 27 من أغسطس سنة 2022.

كتبت نجوى عبدالعزيز