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المتهمون بإلقاء كيس قمامة على مواطن بالشارع وتصويره: نشرناه لزيادة نسب المشاهدة

4 أشخاص من محافظة الغربية.
أماني عوض 8:15 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 8:15 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تعرض مواطن يسير في أحد الشوارع بمحافظة الغربية، بإلقاء مجموعة من الأشخاص عليه كيس قمامة أثناء استقلالهم دراجة نارية، وتمكنت من ضبطهم.

جاء ذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ظهور شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ويلقيان كيس ممتلئ بالقمامة على شخص آخر يسير مُترجلاً بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، ومركب عليه مقطع من إحدى الأغاني.

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وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، إلى تحديد مرتكبي الواقعة.

واتضح أنهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا ومركز طنطا، وقد أمكن ضبطهم والدراجة النارية والهاتف المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها.

وأضافوا أنهم اتفقوا فيما بينهم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي للحصول على نسبة مشاهدة وتحقيق أرباح.

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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