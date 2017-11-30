المتطفل يخطف الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي

رويترزفاز فيلم (المتطفل) للمخرج الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته التاسعة والثلاثين التي أسدل الستار عليها مساء يوم الخميس.الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في دورته التاسعة والثلاثين التي أسدل الستار عليها م

رويترز

فاز فيلم (المتطفل) للمخرج الإيطالي ليوناردو دي كوستانزو بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته التاسعة والثلاثين التي أسدل الستار عليها مساء يوم الخميس.

الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في دورته التاسعة والثلاثين التي أسدل الستار عليها مساء يوم الخميس. صورة من أرشيف رويترز.

الفيلم إنتاج إيطالي/سويسري/فرنسي مشترك وتدور أحداثه في مدينة نابولي حيث تدير الأخصائية الاجتماعية (جيوفانا) ملجأ لاستقبال الأطفال ضحايا عصابات الكامورا والتي تجد نفسها في موقف صعب أخلاقيا عندما تلجأ إليها زوجة أحد أعضاء الكامورا ومعها طفليها.

وفي باقي جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان فاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل مخرج (الهرم الفضي) الفيلم الكولومبي/الأرجنتيني (قتل عيسى) للمخرجة لاورا مورا اورتيجا فيما فاز بحائزة أفضل عمل أول أو ثاني (الهرم البرونزي) فيلم (نينا) للمخرج السلوفاكي يوراج ليهوتسكي.

وفازت اللبنانية دياموند بو عبود بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم البلجيكي (في سوريا) إخراج فيليب فان ليو بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للتونسي رؤوف بن عمر عن دوره في فيلم (تونس الليل) للمخرج إلياس بكار.

وفاز بحائزة أفضل سيناريو فيلم (الكلاب) للمخرجة مارسيلا سعيد وهو إنتاج مشترك بين تشيلي وفرنسا والأرجنتين والبرتغال كما فاز فيلم (اختفاء) للمخرج الهولندي بودوفين كول بجائزة أفضل إسهام فني.

وشملت المسابقة الرسمية للمهرجان 16 فيلما من إيطاليا وفرنسا وبلجيكا والنرويج وتونس وكوريا الجنوبية وكولومبيا وفيتنام والهند وأذربيحان وتشاد وجمهورية التشيك.

ومنحت لجنة تحكيم النقاد الدولية (فيبرسي) جائزتها لفيلم (قتل عيسى) للمخرجة لاورا مورا اورتيجا.

وشهد حفل الختام حضور ثلاثة من أبرز النجوم العالميين هم نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك وأدريان برودي الذين منحهم المهرجان تكريما خاصا.

ومثلما كانت السورية أصالة المفاجأة الغنائية في حفل افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين شكلت المصرية أنغام مفاجأة حفل الختام وقدمت أغنية واحدة عن السينما من كلمات أمير طعيمة.

وفي برنامج (آفاق السينما العربية الجديدة) الذي شمل ثمانية أفلام فاز بالجائزة فيلم (اصطياد أشباح) للمخرج الفلسطيني رائد انضوني فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم اللبناني (نصر) إخراج بديع مسعد وأنطوان واكد.

وفي برنامج (أسبوع النقاد الدولي للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة) الذي شمل سبعة أفلام فاز بالجائزة الفيلم الأيسلندي (البجعة) إخراج آسا هيلجا هيورلفسدوتير بينما ذهبت جائزة أفضل إسهام فني للفيلم الهندي (نجوم القرية) إخراج ريما داس.

وفي برنامج (سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة) الذي شمل 29 فيلما فاز بالجائزة فيلم (بلا سقف) من استونيا فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم اللبناني (كارجو) إخراج كريم رحباني.

وحملت الدورة التاسعة والثلاثون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اسم الممثلة والمغنية شادية التي توفيت يوم الثلاثاء عن 86 عاما.