المتر التجاري بدمياط الجديدة يقفز لنسب بلغت 408%

رضوى عبدالرازق: حققت مدينة دمياط الجديدة قفزة سعرية فى المتر التجارى خلال عام بالأحياء الثانى والرابع والخامس والساحل، وصلت إلى نسب تراوحت ما بين 133 و%408. كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن بيع 10 محال تجارية، بالمزاد أمس، بأسعار تراوحت بين 20 و61 ألف جنيه للمتر. وأضاف أن م

رضوى عبدالرازق:

حققت مدينة دمياط الجديدة قفزة سعرية فى المتر التجارى خلال عام بالأحياء الثانى والرابع والخامس والساحل، وصلت إلى نسب تراوحت ما بين 133 و%408.

كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن بيع 10 محال تجارية، بالمزاد أمس، بأسعار تراوحت بين 20 و61 ألف جنيه للمتر.

وأضاف أن معدل الزيادات السعرية فى المتر التجارى شهد تباينات وفقًا للأحياء والمناطق، مقارنة بآخر مزاد عقده الجهاز خلال العام الماضى، فبلغ بالحى الثانى %133، و%167 بمنطقة الساحل، فيما حقق 222، و%408 بالحيين الرابع والخامس على التوالى.

وأرجع رجب الطفرة السعرية إلى تحسن مستوى المرافق وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق وتوفير متطلبات المدينة من المياه والكهرباء والصرف الصحى، وكذلك تنامى معدلات الإشغال بالمدينة.

وأشار إلى أن موازنة المدينة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، 900 مليون جنيه، وتم توجيهها إلى تنفيذ مشروعات تنموية فى المرافق والخدمات، انعكست بدورها على معدلات الزيادة السعرية والإقبال على الوحدات التجارية بالمدينة.

وقال إن العام المالى الجارى شهد زيادة موازنة الجهاز بنسبة %44 لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية وتحسين مستوى المرافق والخدمات بالمدينة.

ولفت رجب إلى أن 13 محلاً تم طرحها أمس بمساحات 13 – 95 مترًا، وتتنوع أنشطتها بين السوبر ماركت ومطعم وملابس، وغيرها مما تحتاج إليه المدينة، مشيرًا إلى الانتهاء من بيع 10 محال.

وكان جهاز مدينة دمياط الجديدة قد أعاد طرح المحال التجارية بالحى الأول بمشروع دار مصر، وتراوحت أسعار المتر بين 53 و74 ألف جنيه.

