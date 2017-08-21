المترو يقطع المياه عن 4 مناطق بعين شمس

المال - خاص : أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن أربع مناطق بحى عين شمس هى عرب جسر السويس ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – منطقة زهراء عين شمس، ابتداء من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة 2 صباح بعد غد الأربعاء

المال – خاص :



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن أربع مناطق بحى عين شمس هى عرب جسر السويس ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – منطقة زهراء عين شمس، ابتداء من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة 2 صباح بعد غد الأربعاء ، نظراً لقيام الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعمل لحامات على خط المياه قطر 1000 مم لتنفيذ الجزء الأول، والثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.