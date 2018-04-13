المترو يعلن موعد افتتاح المرحلة الرابعة

قال المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأنفاق، إن الجزء الأول من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق يبلغ طوله نحو 5 كيلومترات ونصف، ومن المقرر افتتاحه للجمهور فى ديسمبر المقبل.

وأوضح أبو الوفا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج ” الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامية نهاوند سري، والمعروض على فضائية “الحياة”، إن الجزء الثانى من نفس المرحلة سيتم افتتاحها فى ديسمبر من العام المقبل.

وأشار إلى أن الهيئة ملتزمة بما جرى التخطيط له فيما يتعلق بالانتهاء من مراحل محطات مترو الأنفاق فى أوقاتها، تيسيرًا على الجمهور فى التنقل داخل القاهرة وتقليل نسب الزحام بالشوارع.