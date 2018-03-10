المترو يجري اختبارات الإخلاء المفاجئ غدا

تتم عقب انتهاء ساعات التشغيل المال -خاصتجري الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق تدريب للعاملين بالمحطات المختلفة على خطة تجارب إخلاء في الساعات الأولى من صباح الغد بدون إشراك جمهور المترو في إطار خطة الأمن الصناعي للطوارئ.وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الانفاق، إنه بناء على

تتم عقب انتهاء ساعات التشغيل

المال -خاص

تجري الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق تدريب للعاملين بالمحطات المختلفة على خطة تجارب إخلاء في الساعات الأولى من صباح الغد بدون إشراك جمهور المترو في إطار خطة الأمن الصناعي للطوارئ.

وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الانفاق، إنه بناء على توجيهات المهندس على فضالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتشغيل المترو سيتم بمعرفة إدارة السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى عمل تدريب للعاملين فى محطات مترو الانفاق بعد انتهاء التشغيل على تنفيذ خطة الإخلاء للمحطات وذلك لتحسين الأداء فى الحفاظ على حياة المواطنين فى مجابهة حالات الطوارئ .

وأكد عبد الهادي ان التجارب ستبدأ عقب انتهاء ساعات التشغيل منعا لإثارة الذعر بين الركاب.



