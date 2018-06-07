المترو وكارفور الأكثر طلبًا.. المالية تطرح كميات إضافية من الفكة

أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، أن المصلحة تستهدف طرح كميات إضافية من العملات المساعدة لتوفير الفكة المطلوبة بالأسواق.

يأتى ذلك تيسيرًا علي المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والذي تشهد الحركة التجارية بفضله انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أن المصلحة تزود العديد من الجهات العامة بعملات مساعدة من فئة “الجنيه، 50 قرشا، 25 قرشا”، ومنها مترو الأنفاق المخصص له مبلغ 250 ألف جنيه تطرح يوميًا من فئات الجنيه والخمسين قرشًا، بهدف التيسير علي مستخدمي المترو، و 100 ألف جنيه للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، و50 ألفا لهيئة البريد، ويخصص لبنك الاستثمار القومي 60 ألفا، و80 ألفا للبنك الأهلي، و10 آلاف لبنك القاهرة فرع الأوقاف.

وأضاف رئيس مصلحة الخزانة العامة أنه يتم تزويد عدد من الجهات الخاصة بالعملات المساعدة ومنها محال كارفور والتي يتم تزويدها شهريًا بعملات فكة بقيمة 250 ألف جنيه، وسوبر ماركت خير زمان بقيمة 120 ألفا، ويتم تزويد شركة بيبسي بنحو 60 ألفا، و80 ألفا لمترو ماركت.

وحول أكثر المحافظات طلبًا للفكة أوضح خضر أن القاهرة ومرسى مطروح والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوان يأتون في الترتيب الأول، بينما تأتي المنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط في المرتبة الثانية، وتحتل محافظة بني سويف وباقي المحافظات المرتبة الثالثة.

وعلمًا بأن إجمالي استهلاك المحافظات للعملات المساعدة خلال الـ6 أشهر الماضية بلغ قرابة 2 مليون جنيه، وهذا المبلغ قابل للزيادة باحتمالية تتراوح بين 3 و4 ملايين، لافتًا إلى أن تلك العملات المعدنية يتم طرحها من خلال الخزائن الفرعية لمصلحة الخزانة العامة في المحافظات المختلفة من أجل التيسير علي المواطنين والمحال التجارية المختلفة.

جدير بالذكر أن المصلحة تضع برنامجًا سنويًا للعملات المساعدة المعدنية بالاتفاق مع الأجهزة التي تنتج تلك العملات مثل مصلحة سك العملة والبنك المركزي، لكي يتم طرحها وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور، كما تقوم المصلحة بإعدام العملات الورقية غير الصالحة للتدوال، إلى جانب طرح العملات التذكارية للبيع في الداخل والخارج لهواة جمع العملة.