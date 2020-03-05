«المترو» تنفذ منظومة مراقبة جديدة للورش وغرف التذاكر

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تلقى عروض الشركات المحلية والعالمية الراغبة فى المنافسة على مناقصة توريد وتركيب منظومة مراقبة إلكترونية، فى ورشتى شبرا الخيمة والعباسية، لغرف التذاكر والنظار والمخازن بالخطين الأول والثانى، وربطها بالنظام المركزى للمرفق، بحسب تصريحات مصدر مسئول فى شركة المترو.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن تلقى العطاءات من الكيانات المتنافسة على المشروع مستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن الشركات ملزمة، بتقديم عروضها الفنية والمالية على الموقع الإلكترونى للمشتريات الحكومية.

وأوضح أن شركة المترو وضعت عددا من الاشتراطات منها قصر توريد المهمات المطلوبة على أوروبا، وأمريكا، وكندا، والمكسيك، واليابان، وتايوان، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وتوفير فترة ضمان لمدة 3 سنوات، وإنهاء كل الأعمال خلال 12 شهرا من وقت الترسية.

وأكد أن الكيان الفائز ملزم، بعمل تشغيل تجربى للمنظومة لمدة شهرين، فضلا عن قيامه بتدريب 3 مهندسين من شركة المترو فى المراكز المصنعة للمهمات التى سيتم توريدها وتحملها كل مصاريف سفر العاملين، موضحا أنه سيتم سداد قيمة المشروع بالجنيه.

كان مصدر مسئول فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال فى وقت سابق، إن الشركة استطاعت خلال شهر يناير الماضى صرف 100 مليون جنيه، من إجمالى المتأخرات المتراكمة عليها لصالح شركات قطع الغيار المحلية والعالمية.

ومن المقرر أن يتم توريد وتركيب ماكينات إصدار تذاكر أوتوماتيكية، فى الخطين الأول: «حلوان ـ المرج»، والثانى: «شبرا الخيمة ـ المنيب»، على غرار الماكينات التى تم تركيبها فى بعض محطات الخط الثالث.

وتستهدف الهيئة القومية للأنفاق، خلال الفترة المقبلة، بدء تنفيذ خطة تطوير الخط الأول للمترو، لتشمل البنية الأساسية ممثلة فى أعمال السكة، وتجديد كامل للقضبان، إضافة إلى تطوير 32 وحدة متحركة، إلى جانب شراء 34 قطارا جديدا، عقب انتهائها من إجراءات الحصول على قروض بقيمة 605 ملايين يورو، من مؤسسات التمويل الدولية.