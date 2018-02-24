المترو تنتظر عروض 6 مكاتب استشارية لمواصفات امتداد قليوب

❏ منافسة صينية - إيطالية - إسبانية لتنفيذ «الخط الخامس».. والهيئة: القرض لن يقل عن %50 من التكلفة تنتظر الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تلقى العروض الفنية والمالية من 6 مكاتب استشارية عالمية، هى setec «egiserail» و«artelia» و«systra»، و«dar al&r

❏ منافسة صينية – إيطالية – إسبانية لتنفيذ «الخط الخامس».. والهيئة: القرض لن يقل عن %50 من التكلفة

تنتظر الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تلقى العروض الفنية والمالية من 6 مكاتب استشارية عالمية، هى setec «egiserail» و«artelia» و«systra»، و«dar al»، و«handasah»، و«kha-tib&alamy»، قبل نهاية فبراير الجارى، لإعداد المواصفات والتصميمات الإنشائية، لتنفيذ أعمال امتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق «المنيب- شبرا الخيمة» إلى مدينة قليوب.

وكانت «هيئة المترو»، قد طرحت قبل نهاية 2017 مناقصة محدودة على المكاتب الاستشارية لتأهيلها، فى مشروع امتداد الخط الثانى.

وقال مصدر مسئول بوزارة النقل، إنه تم عقد جلسة استفسار بين المكاتب الاستشارية والهيئة نهاية ديسمبر الماضى، طالبت خلاله الأخيرة المكاتب بإرسال عروضها الفنية والمالية قبل نهاية الشهر الجارى، موضحًا أن المسافة المقرر تنفيذها تبلغ 8 كيلومترات، بعدد 3 محطات سطحية قابلة للزيادة.

ولفت إلى أن هيئة مترو الأنفاق، خاطبت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لبدء مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية، لتوفير التكلفة المالية للمشروع، مشيرا إلى أنه حال عدم وجود تمويل خارجى، سيتم مطالبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإدراج المشروع فى خطة العام المالى الجديد.

وأشار إلى أن التكلفة ستكون منخفضة إلى حد ما؛ لأن أعمال تنفيذ الامتداد سطحية بالكامل، رافضا الإفصاح عن قيمتها لحين الاتفاق مع المكاتب الاستشارية.

كانت «التخطيط» قد أعلنت قبل نهاية العام الماضى، أنها وافقت على تخصيص 20 مليون جنيه للهيئة القومية للأنفاق، للتعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة؛ لتحديث الدراسات اللازمة لمد الخط الثانى، لمدينة قليوب بالقليوبية.

وقال المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، إن الهيئة تلقت 3 عروض «صينية وإيطالية، وإسبانية»، لتنفيذ الخط الخامس للمترو، موضحا أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع تلك الشركات، وتم تسليمها قائمة بالشروط التى سيتم قبول العرض على أساسها، ومنها ألا تقل قيمة العرض المالى للقرض المقدم عن %50 من تكلفة المشروع، مصحوبا بفترة سماح لاتقل عن 10 سنوات على الأقل، وبفائدة بسيطة.

وردا على موقف الهيئة من عرض الجانب الكورى المقدم للخط، أشار المصدر إلى أنه تم رفضه لأنه يتضمن شروطا مجحفة جداً للهيئة، كاشفا أن الشركة الكورية أبلغت الهيئة مؤخرا بأنها ستتقدم بعرض أفضل.

ويتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ الخط الخامس 4 مليارات دولار، ويشمل 17 محطة، بطول 24 كيلو متر، ومن المقرر أن يبدأ من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، وينتهى فى منطقة الساحل.

وفى سياق متصل، قال المصدر، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبى للجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، الممتد من محطة «هارون حتى نادى الشمس» بمصر الجديدة نهاية يوليو المقبل، لمدة 4 شهور، على أن يتم افتتاحه رسميا أمام الجمهور نهاية نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة، يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على «4» محطات نفقية، وهـــــى «هارون، وهليوبوليس، وألف مسكن، ومحطة نادى الشمس»، ومحطة علوية، هى محطة النزهة، والجزء الثانى، يمتد بطول 6.37 كم من محطة هشام بركات، حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلى منصور «موقف العاشر»، ويشمل 5 محطات علوية هى «هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، والمحطة التبادلية «عدلى منصور» عند موقف العاشر»، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا.

على صعيد مواز، قال المصدر إن وزارتى «النقل»، و«الاستثمار والتعاون الدولى»، اتفقتا بشكل نهائى على الصيغة القانونية للقرض الموقع، مع الجانب الصينى لتمويل مشروع القطار الكهربائى، بقيمة 1.2 مليار دولار، وسيتم الاتفاق خلال الأيام المقبلة على قيمة أول شريحة للقرض لبدء تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن شركات المرافق الحكومية، أوشكت على الانتهاء من تنفيذ تحويلات المرافق الخاصة بالمشروع، موضحا أن أرض مسار القطار مملوكة بالكامل للحكومة، وهذ الأمر سوف يسرع من أعمال تنفيذ المشروع خلال فترة لن تتجاوز 24 شهرا.

ويبدأ القطار المكهرب من مدينة السلام، مارا بالعبور والشروق وبدر والروبيكى، وتتفرع من الأخيرة وصلتان، إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد التقى ممثلى تحالف الشركات الصينية التى ستُنفذ مشروع القطار الكهربائى، بحضور د.هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، قبل نهاية العام الماضى، وطالب بضغط البرنامج الزمنى المقترح لتنفيذ المشروع، بحيث يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عامين، بالإضافة إلى التوصل إلى أفضل الشروط التعاقدية، بما يشمل توفير الصيانة الدورية للقطارات، والتدريب اللازم للعاملين بالمشروع، لضمان الحفاظ على المستوى الراقى للخدمة.

وأشار إلى أن هيئة المترو، طالبت أكثر من مرة وزارة التخطيط، توفير اعتمادات مالية تتجاوز 5 مليارات جنيه خلال الفترة الحالية، بسبب تدنى المخصصات المالية للعام المالى الحالى لـ 8 مليارات جنيه، مقابل 48 مليارا كانت الهيئة طالبت بتوفيرها لإنهاء المشروعات فى وقتها، موضحا أن حجم الأعمال التى يجرى تنفيذها فى «المترو» تقترب من الـ100 مليار جنيه حاليا.