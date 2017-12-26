المترو تكشف حقيقة عودة مبارك لمحطة الشهداء

المال ـ خاصنفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغير اسم محطة الشهداء إلى حسنى مبارك.وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المجهولين قام بوضع استيكرات باللوحات الإرشادية لأسماء المحطات بمحطة مترو السادات بالدور الأوسط وقام بتغطية اسم "الشهداء"، وقام بتصويرها ونشرها بصفحات التواصل بغرض

المال ـ خاص



نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغير اسم محطة الشهداء إلى حسنى مبارك.

وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المجهولين قام بوضع استيكرات باللوحات الإرشادية لأسماء المحطات بمحطة مترو السادات بالدور الأوسط وقام بتغطية اسم “الشهداء”، وقام بتصويرها ونشرها بصفحات التواصل بغرض إثارة البلبلة .

وقال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للشركة، إن رئيس محطة السادات قام بإزالة تلك الاستيكرات وتم إبلاغ شرطة مترو الانفاق لعمل التحريات اللازمة من خلال كاميرات المراقبة بمحطة السادات .



ولفت إلى أن شركة المترو تعمل لخدمة الركاب والتى يتجاوز عددهم 3.5 مليون راكب يوميا، وأن والشركة ملتزمة بتنفيذ القرارات الرسمية واحكام القضاء .







