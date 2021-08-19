«المترو» تطلق أعمال صيانة محطات وأجهزة تشغيل الخط الثانى

التنفيذ لن يؤثر على الحركة المرورية للوحدات المتحركة.. والانتهاء خلال عام

تخطط الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لإطلاق أعمال التحسين والصيانة لمحطات وأجهزة تشغيل الخط المترو الثانى «شبرا الخيمة – المنيب» خلال أيام، بحسب تصريحات مصادر مطلعة. وقالت المصادر، لـ«المال»، إنه تم طرح مناقصة خلال الفترة الماضية، ومن المقرر إعلان الكيانات المؤهلة للمشروع، قبل نهاية الشهر الجارى حيث تصل تكلفة التنفيذ إلى 200 مليون جنيه قابلة للزيادة أو النقصان على حسب العروض المقدمة من الشركات المتنافسة.

وأوضحت أن فترة تنفيذ الأعمال مفتوحة، وسيتم العمل وفق جداول تشغيل المترو وحركة الركاب، إلا أن أكثر الأعمال ستنفذ فى الفترة المسائية، موضحة أن تم وضع شرط رئيسى أمام الكيان الفائز يتضمن عدم تأثر حركة القطارات اليومية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع يشمل رفع كفاء أجهزة ومعدات تشغيل الخط، الى جانب إجراء تحسين فى المحطات والمسافات الواقعة بينها، وذلك لرفع معدلات الأمن والسلامة بالمرفق وتقدم خدمة أفضل للركاب.

ويعمل على الخط الثانى 35 قطارًا، بعدد رحلات 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميًّا.

وأوضحت أنه متوقع إطلاق العمل فى المشروع مطلع أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، ولا سيما أن هناك تعليمات بتسريع أعمال تطوير الخط بالتوازي مع الصيانة التى يتم إجراؤها حاليًّا بالوحدات المتحركة، ومحطات الكهرباء للخط الأول « حلوان– المرج الجديدة».

وطرحت شركة المترو، خلال الربع من العام الحالى، أعمال إحلال ورفع كفاءة محطات المعدات الكهربائية بالخط الأول للمترو، بتكلفة قد تصل إلى 400 مليون جنيه، فى إطار خطة تحديث الخط والارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور.

ولفتت إلى أن الشركة الفائزة مسؤولة بموجب بنود التعاقد عن الحفاظ على كافة منشآت ومبانى خط « شبرا الخيمة- المنيب» وما يلحق به من مبانى سكنية تابعة للأهالى وغيرهم، وستتحمل تكلفة حدوث أى ضرر، ولشركة المترو التدخل الفورى لاتخاذ أى إجراءات قانونية فى أى وقت ضد المقاول المنفذ لتجنب أى ضرر إذا تطلَّب الأمر.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى، فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة،

إذ تم فى أواخر العام الماضى إبرام اتفاقية بين وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق،

فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكا الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبي»، للمساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.