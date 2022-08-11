«المترو» تطرح مناقصة لتحسين المحطات وتركيب أجهزة الإطفاء

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه تم طرح مناقصة محلية لتنفيذ أعمال تحسين للمباني والمنشآت وكل المحطات والمسافات الواقعة بينها فى خطوط المترو الثلاثة، مع رفع كفاءة وإصلاح وتوريد أجهزة الحريق والإطفاء المركزية.

وأضاف، لـ«المال»، أن الأعمال تستهدف ضمان تقديم خدمة أفضل للركاب والحفاظ على المرفق، خاصة أن الجزء الأكبر من الأعمال يتعلق بالسلامة والأمن،

إذ من المقرر تولِّي الشركة الفائزة توريد مضخات ومواتير رفع المياه، وتسليم نحو 83 شفاطًا، و79 تكييفًا مركزيًّا بالمحطات، جارٍ تحديدها فى الفترة الحالية.

وذكر أن الأعمال أيضًا- والتي يستغرق تنفيذها 12 شهرًا للانتهاء منها- تشمل تركيب أجهزة إطفاء حريق على أعلى مستوى، خاصة في الخطين الأول والثاني، إلى جانب توريد قضبان وفلنكات ومد كابلات كهربائية فى بعض المناطق.

ووقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية،

وهى: «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكا الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبى»، للمساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط الذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة يتوقع أن تصل إلى 751 مليون يورو.