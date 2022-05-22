«المترو» تستقبل مستلزمات صيانة وقطع غيار للخطين الأول والثانى بـ2 مليار جنيه

قالت مصادر مطلعة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنها ستستقبل مهمات وقطع غيار قبل نهاية العام بمبلغ يقدر بحوالى 2 مليار جنيه، أبرمتها عقودها مطلع العام الجاري، وسيتم قريبا إبرام عقود جديدة، بداية من العام المالى الجديد.

وأضافت، أن الشركة تعمل دائما على توفير مخزون كاف من قطع الغيار، يكفى لفترة لا تقل عن 4 شهور خاصة المستوردة من الخارج، ويتوافر حاليا بالمخازن ومستلزمات صيانة تكفى لنهاية العام، وذلك وفق توجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير بالاستمرارية فى رفع كفاءة عدد من القطارات الفرنسية واليابانية العاملة بالخط الأول للمترو « حلوان – المرج»، و الخط الثانى « شبرا – الخيمة المنيب» .

ولفتت إلى أن قطع الغيار يتم قصر استيرادها عادة على «أوروبا، واليابان، وفرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية» مع توفير فترة ضمان 24 شهرا للمهمات الموردة من تاريخ الفحص وقبولها فنيا.

يشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، انتهت من تأهيل 3 شركات هى : «سيمنز الألمانية، و ألستوم، وكولاس الفرنسيتين» للمنافسة على تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربية للخط الأول لمترو الأنفاق « حلوان – المرج» .

ويتوقع أن يتم بدء تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل لمدة 66 شهرا، والأعمال يستهدف منها تحسين زمن التقاطر التصميمى ليصبح 2 دقيقة ونصف، بدلاً من 4 دقائق ونصف حاليا، لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو.

والتطويرات المقرر تنفيذها بالخط الأول تتماشى مع القطارات الحديثة التى سيتم توريدها، الأمر الذى يساهم فى تقليل الزحام على الأرصفة وتحسين مستوى إجراءات الأمان بالمحطات، إلى جانب ‏خفض تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على تكلفة التشغيل.

ووافق مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارا لخط « حلوان – المرج » بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة.

وبدأ تشغيل الخط عام 1987 ويمتد بطول 44 كم من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، ويبدأ التشغيل يومياً الساعة 5:00 صباحاً وينتهى 12:00 منتصف الليل، بمتوسط 480 رحلة يوميا، عبر 58 قطار، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة.

وهيئة الأنفاق تجرى حاليا مفاوضات مع 4 مؤسسات تمويل دولية لتوفير التمويل اللازمة لـ 20 كيلومترا سيتم إضافتها لخط «حلوان – المرج » ليتم مده إلى مدينة شبين القناطر.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالي، فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، وتم فى أواخر العام قبل الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لتحديث الخط.

والاتفاق تم فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم «الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي» .

ويستهدف الاتفاق المساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليونا.