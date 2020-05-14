«المترو» تخصص عربة بكل قطار لكبار السن

ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول 47 تقوم بنحو 522 رحلة يوميا لنقل حوالى 3 ملايين راكب.

قال مصدر مسئول بشركة المترو، إن الشركة ستخصص عربات في قطارات المترو لكبار السن، سواء من السيدات أو الرجال، عقب انتهاء فترة إجازة عيد الفطر.



ولفت إلى عربة كبار السكن، ستكون بعد عربتى السيدات مباشرة بكل قطار، لافتاً إلى أن ذلك أحد الأساليب للحد من انتشار فيروس كورونا من الشباب لكبار السن.



وذكر مسئول شركة المترو، أنه تم رفع الاستعدادات القصوي، لاستقبال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، خاصة وأن أعداد الركاب أصحبت في تزايد مستمر.



وقامت شركة المترو بوضع خطة لتقليل الزحام فى المحطات، بداية من أبريل الماضي، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تضمنت تشغيل قطارات إضافية فى فترات الذروة، وخفضها أثناء فترات العمل بجميع المصالح الحكومية والخاصة والجامعات، إلى جانب رفع سرعة القطارات.



ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول 47 تقوم بنحو 522 رحلة يوميا لنقل حوالى 3 ملايين راكب.



ويعمل على الخط الثانى 35 قطارًا، بنحو 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث 16 قطاراً، بعدد 429 رحلة لنقل 500 ألف راكب يومياً، وفقا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن عدد ركباب مترو الأنفاق ارتفع أمس الأربعاء إلى 1.2 مليون راكب مقابل 1.18 مليون راكب أمس الأول، موضحا أن تلك الزيادة هي الأكبر منذ بداية رمضان متوقعا أن يرتفع اليوم إلى 1.3 مليون راكب بسبب نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يتم توريد وتركيب ماكينات إصدار تذاكر أوتوماتيكية، فى الخطين الأول: «حلوان ـ المرج»، والثانى: «شبرا الخيمة ـ المنيب»، على غرار الماكينات التى تم تركيبها فى بعض محطات الخط الثالث.



وتستهدف الهيئة القومية للأنفاق، خلال الفترة المقبلة، بدء تنفيذ خطة تطوير الخط الأول للمترو، لتشمل البنية الأساسية ممثلة فى أعمال السكة، وتجديد كامل للقضبان، إضافة إلى تطوير 32 وحدة متحركة، إلى جانب شراء 34 قطارا جديدا، عقب انتهائها من إجراءات الحصول على قروض بقيمة 605 ملايين يورو، من مؤسسات التمويل الدولية.