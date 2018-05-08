المترو تتعاقد مع ميتسوبيشى لصيانة 4 قطارات فى الخط الثانى

■ اجتماعات مع شركات قطع الغيار لتفادى أزمة تأخر المستحقات المال ــ خاصقال مصدر مسئول، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بوزارة النقل، بصدد توقيع عقد مع شركة ميتسوبيشى اليابانية، لبدء صيانة شاملة لأربعة قطارات عاملة على الخط الثانى للمترو «شبرا الخيمة ـ المنيب»

■ اجتماعات مع شركات قطع الغيار لتفادى أزمة تأخر المستحقات



المال ــ خاص

قال مصدر مسئول، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بوزارة النقل، بصدد توقيع عقد مع شركة ميتسوبيشى اليابانية، لبدء صيانة شاملة لأربعة قطارات عاملة على الخط الثانى للمترو «شبرا الخيمة ـ المنيب».

وأضاف لـ«المال»، أن قيمة عقد الصيانة يقدر بنحو 3 ملايين جنيه شهريا، لافتًا إلى أن شركة المترو أسندت، إلى «ميتسوبيشي»، بداية العام الحالى إجراء صيانة لخمسة قطارات أخرى عاملة على الخط نفسه، لتلافى أى أعطال متوقع حدوثها خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أن «المترو» تفضل عادة التعاقد مع ميتسوبيشى، خاصة فى صيانة القطارات باعتبارها الشركة الموردة لقطارات الخط الثانى، فضلاً عن توفيرها تدريبا للعاملين فى شبكة مترو الأنفاق.

ولفت المصدر إلى أنه تم التعاقد أيضاً مع «ميتسوبيشي»، لتجديد نظامى «vvv+ obis»، وهما خاصان بالجر الكهربائى، واكتشاف الأعطال، فى الخط الثانى، مشيرًاً إلى أن الشركة لديها حرص تام، على عدم حدوث أى أعطال فى شبكة المترو، خاصة فى فصل الصيف، نظراً لاعتماد الركاب عليه بشكل أساسى كوسيلة نقل جيدة.

ورداً على أزمة نقص الاعتمادات المالية لتوفير قطع الغيار، أشار المصدر، إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع الشركات الموردة لقطاع الغيار، وتم تفهم أزمة «المترو»، والتعهد بتوفير المعدات اللازمة، لحين تدبير قيمة العقود الموقعة بين الطرفين، رافضًا الإفصاح عن قيمة تلك العقود المطلوب سدادها.

ولفت المصدر إلى أن الشركة انتهت من تركيب 800 ماكينة تذاكر من إجمالى 850 مستهدفة فى الخطين الأول «حلوان ـ المرج»، والثانى «المنيب ـ شبرا الخيمة»، لإتاحة تطبيق نظام سعر التذكرة بعدد المحطات.

يشار إلى أن وزارة النقل تستهدف نهاية مايو الجارى تطبيق نظام ربط قيمة تذاكر المترو، بعدد المحطات، على أن تبدأ قيمة التذكرة بجنيهين فى أول 9 محطات فى الخطوط الثلاثة، وجنيه زيادة لكل 9 أخرى، لتصل قيمة التذكرة 5 جنيهات حال استخدام الخط من بدايته حتى النهاية.

وواجهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مطلع عام 2017، وقبل رفع التذكرة بنسبة %100، أزمة عدم توافر قطع الغيار، وتوقف 10 شركات عن التوريد، بالإضافة إلى قيام شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة فى صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، بفسخ تعاقدها مع «المترو»، بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة لها فى العقود القديمة.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس شركة المترو المهندس على فضالى، فإن جملة الإيرادات السنوية للمرفق أصبحت تعادل قيمة مصروفات التشغيل والبالغة 1.1 مليار جنيه سنوياً.

وتستهدف وزارة النقل بدء تطوير الخط الأول، بداية العام المالى الجديد، بعد حصولها على قروض بقيمة 650 مليون يورو من مؤسسات التمويل الدولية.