المتحف المصري يستضيف شباب برنامج «أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية»

استضاف المتحف المصري بالتحرير، اليوم الأربعاء، 200 شاب وفتاة من المشاركين فى برنامج “أمل مصر لأبناء المحافظات الحدودية”، من ست محافظات هى (شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وأسوان، والبحر الأحمر، ومحافظة مطروح)، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي سيقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، والتي استهلّوها بزيارة منطقة الأهرامات يوم الاثنين الماضي.

وقد استقبل المشاركين بالبرنامج صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، وتم اصطحابهم في جولة بالقاعات المختلفة للمتحف، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة، وحرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من هذه البرامج والملتقيات والمعسكرات لرفع الوعي السياحي والأثري لأبناء الشعب المصري وتعريفهم بالمواقع الأثرية في مصر وبحضارة أجدادهم العريقة، وذلك من خلال منح زيارات مجانية لهم.