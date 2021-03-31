استثمار

المتحف المصري بالتحرير يغلق أبوابه السبت المقبل لإقامة فاعلية نقل المومياوات الملكية

بشكل استثنائي
دعاء محمود 1:36 م, الأربعاء, 31 مارس 21 1:36 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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في ضوء إقامة فاعلية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، سوف يغلق المتحف المصري بالتحرير أبوابه أمام الزيارة “بشكل استثنائي” يوم السبت المقبل الموافق ٣ أبريل ٢٠٢١.

على أن تمتد فترة استقباله للزائرين يوم الجمعة الموافق ٢ أبريل ٢٠٢١ إلى تمام الساعة السابعة مساء بدلاً من الساعة الخامسة مساء.

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صرحت بذلك صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن استعدادات المتحف لانطلاق الموكب.

وأكدت أن المتحف سيفتح أبوابه أمام الزيارة يوم الأحد الموافق ٤ أبريل وفقاً لمواعيد الفتح والإغلاق الرسمية وذلك بعد الانتهاء من عملية نقل المومياوات الملكية.

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بقلم دعاء محمود

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