المتحف المصري الكبير يستقبل 33 قطعة أثرية

دعاء محمود استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية 33 قطعة أثرية، تم نقلها من مخزن آثار أحمد فخري بالهرم، وذلك في إطار خطة الوزارة لنقل عدد من القطع الأثرية من مختلف المخازن والمتاحف المصرية إلي المتحف، تمهيداً للافتتاح الجزئي له في أبريل 2018. وأوضح د. طارق توفيق، المشرف العام على المتح



دعاء محمود



استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية 33 قطعة أثرية، تم نقلها من مخزن آثار أحمد فخري بالهرم، وذلك في إطار خطة الوزارة لنقل عدد من القطع الأثرية من مختلف المخازن والمتاحف المصرية إلي المتحف، تمهيداً للافتتاح الجزئي له في أبريل 2018.

وأوضح د. طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن القطع عبارة عن 3 أعمدة أثرية من الحجر الجيري، خاصة بالملك جد كا رع أسيسي، أحد ملوك الأسرة الخامسة بالدولة القديمة، بالإضافة إلى 30 قطعة من البلوكات الحجرية المكونة للجدار الغربي لمعبد الوادي الخاص بالملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة والتى كان قد تم تجميعها وحفظها بالمخزن في عام 1960، ومن أبرزها الجزء السفلى المنقوش من جدار.

وأضاف أنه تم حفر مناظر بالنقش البارز على هذه البلوكات، تصور مجموعة من السيدات حاملات للقرابين، وهن يقمن بأداء الطقوس الدينية داخل المعبد، متجهين ناحية الملك مرتدين ملابس ضيقة ومضمومي القدمين كما هو المعتاد فى معابد عصر الدولة القديمة، ويوجد أمام هؤلاء السيدات خرطوش باسم الملك سنفرو.

وأشار د. توفيق، إلى أن هؤلاء السيدات كن يمثلن في عصر الدولة القديمة أقاليم مصر المختلفة التي وصل عددها فى عهد الملك سنفرو إلى ٤٢.

من جانبها، قالت أكيكو نيشاساكا، نائب مدير المشروع من الجانب الياباني، إن عملية النقل تمت ضمن المشروع المصري الياباني لنقل 71 قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) ليدخلوا ضمن سيناريو العرض بالمتحف عند افتتاحه.

وأشارت إلى أنه في إطار هذا المشروع تم نقل عدد من القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، من بينها أحد أفراد الأسرة وإحدى عجلاته الحربية، بالإضافة إلي 3 قطع نسيج وقطعتين من اللوحات الطينية للملك سنفرو أنشت أفر.

