المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية(صور)

قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة به، أنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف بداية من عصر ما قبل الأسرات و حتى العصر اليوناني الروماني.

استقبل المتحف المصري الكبير، 202 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الهرم، و من بينهم 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار و شرطه النجدة.

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة به، أنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف بداية من عصر ما قبل الأسرات و حتى العصر اليوناني الروماني.

وأشار الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف للشئون الأثرية إلى أنه من أهم القطع التي استقبلها المتحف قطع ثالوث من الألباستر للملك تحتمس الأول وتمثال على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث وآخر لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون يرتدي تاج الحرب بالإضافة إلي مجموعة أخري متميزة من الآثار الثقيلة.

ومن جانبه قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف أن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم وتم تغليفها بأسلوب علمي حسب طبيعة وحجم كل أثر وخاصة المجموعة الخشبية من مركب خوفو الثانية والتي تم إدخالهم فور وصولهم إلي مخازن الآثار المجهز.





ولفت إلى أن عدد القطع الخشبية التي استقبلها المتحف من مركب خوفو الثانية وصلت إلي 942 قطعة وقد تم استخراج 1165 قطعة خشبية حتي الآن من موقعها بالحفرة الموجودة بالقرب من هرم خوفو ، و جار العمل على استخراج وترميم ونقل باقي القطع من الحفرة والتي من المتوقع أن يصل عددها إلي 1260 قطعة خشبية.

وأضاف زيدان أنه من المتوقع الانتهاء من رفع جميع القطع الخشبية الموجودة داخل الحفرة في غضون شهور قليله طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال المشروع والذي توليه له وزارة السياحة والآثار اهتماما خاصة باعتباره واحد من أبرز أوجه التعاون بين مصر واليابان والمقدم بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا ) وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا.