المتحف المصري الكبير يستقبل 180 قطعة أثرية

دعاء محموداستقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، اليوم الأربعاء، مجموعة جديدة من الآثار يبلغ عددها 180 قطعة أثرية من منطقة آثار الهرم والمتحف المصري بالتحرير. وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، إن تلك القطع عبارة عن مجموعة من رؤوس تماثيل من البرونز من عصرى

دعاء محمود

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، اليوم الأربعاء، مجموعة جديدة من الآثار يبلغ عددها 180 قطعة أثرية من منطقة آثار الهرم والمتحف المصري بالتحرير.

وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، إن تلك القطع عبارة عن مجموعة من رؤوس تماثيل من البرونز من عصرى الأسرة 26، والعصر اليونانى الرومانى، وكذلك مجموعة من أخشاب مركب خوفو الثانية من عصر الدوله القديمة والتي تعد من القطع الاساسية من الجسم الخارجى المركب والطويلة، وتتراوح أطولها بين ثمانية أمتار إلى تسعة أمتار، وتحتوى بعضها على بعض العلامات الخاصة بتكنيك الصناعة.

وأوضح عيسى زيدان، مدير الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير، أن أخشاب مركب خوفو الثانية خضعت لأعمال الترميم الأولى وتقويتها قبل نقلها، وكانت بحالة سيئة أثناء استخراجها من حفرة المركب، ونقلها على سيارات مجهزة ومزودة بوحدة تحكم فى درجة الحرارة والرطوبه، ومزودة بوسائد هوائية تمنع الاهتزازات ضماناً لسلامتها.

وأضاف Heromasa Korokotshe مدير الجانب اليابانى، أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية رفع وتوثيق الأخشاب لنقلها وإيداعها بمخازن الآثار تمهيداً لتجميع المركب وعرضها داخل المتحف المصري الكبير.

وقال ممدوح طه، المشرف الأثرى، إن فريق العمل نجح حتى الآن فى استخراج 843 قطعة خشبية، وتم نقل 643 قطعة للمتحف المصري الكبير بعد أن تم توثيقها بأسلوب علمى باستخدام تقنيات حديثة من التصوير ثلاثى الأبعاد.

يجدر الإشارة إلى أن مشروع ترميم مركب خوفو الثانية مشروع مصرى يابانى مشترك بين وزارة الاثار وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة عالم الاثار اليابانى دكتور ساكوچى يوشيمورا وبدعم من الجايكا.