المتحف المصرى بالتحرير ينظم معرضًا أثريًا بمناسبة الاحتفال بمرور 121 عامًا على افتتاحه

نظم المتحف المصري بالتحرير معرضًا أثريًا مؤقتا بعنوان “الآثار.. من الجيزة للتحرير”، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 121 عاما على افتتاحه، والذي يوافق يوم 15 نوفمبر من كل عام.

وقال الدكتور على عبد الحليم على مدير عام المتحف المصري، إن المعرض يضم مجموعة من الأدوات والمُعدات التى استخدمت فى عملية نقل الآثار منه إلى المتحف المصري الكبير.

وأضاف أن القسم الثقافي والتعليمي بالمتحف، ينظم فقرة فنية لاستقبال الزائرين بالزي المصري القديم، بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات العلمية بعنوان: “تاريخ المتحف المصري” يُلقيها الدكتور لطفى عبد الحميد وكيل المتحف لشئون الآثار والدارسين.

وتابع أنه يصاحب أمناء المتحف الزائرين المصريين في جولات إرشادية لتعريفهم بالمعرض وفكرته ومقتنياتة، بالإضافة إلى جولات إرشادية تعليمية لأطفال المدارس من مختلف المراحل التعليمية لإلقاء الضوء على تاريخ المتحف المصري وأهم القطع والمقتنيات المعروضة به، وجولات إرشادية تقدمها جمعية أصدقاء المتحف وإدارة التدريب على مدار اليوم.