المتحف الكبير يستقبل 26 قطعة أثرية جديدة بعد انتهاء رمضان

دعاء محمودقال الدكتور أسامة أبو الخير مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف سيستقبل نحو 26 قطعة أثرية جديدة وذلك بعد انتهاء شهر رمضان، لتنفيذ أعمال الترميم لها تمهيداً لعرضها في المتحف عند الافتتاح الجزئي والمقرر له نهاية 2018.وأضاف أبو الخير لـ"المال"، أن هناك 14 قطعة أثرية تأت

دعاء محمود

قال الدكتور أسامة أبو الخير مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف سيستقبل نحو 26 قطعة أثرية جديدة وذلك بعد انتهاء شهر رمضان، لتنفيذ أعمال الترميم لها تمهيداً لعرضها في المتحف عند الافتتاح الجزئي والمقرر له نهاية 2018.

وأضاف أبو الخير لـ”المال”، أن هناك 14 قطعة أثرية تأتي من مناطق سوهاج والبهنسة وصان الحجر والشرقية والتي ستصل منها مسلة رمسيس ” قائلاً: ” قطعة أثرية قمة فى الروعة”، موضحاً أنه من المقرر استقبال 12 قطعة جديدة من المتحف المصري بالتحرير، لافتاً إلى أن إدارة الترميم أوشكت على الانتهاء من ترميم مجموعة توت غنخ أمون والتى تضم نحو 5 آلاف و 800 ألف قطعة أثرية.

يشار إلى أن مشروع المتحف المصرى الكبير، ممول من اليابان، وتتولى عمليات التنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاء بالتعاون مع شريك أجنبى، وتمثل المشاريع المقرر طرحها أول الاستثمارات التى سينفذها القطاع الخاص بالمنطقة.