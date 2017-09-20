المتحف الكبير يستقبل 10 قطع أثرية ضخمة

دعاء محموداستقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، عصر اليوم الأربعاء، عشرة تماثيل أثرية ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير.أوضح د. طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن عملية نقل هذه القطع هي بداية لنقل العديد من القطع الأثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن خلال الفترة القليلة

دعاء محمود



استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، عصر اليوم الأربعاء، عشرة تماثيل أثرية ضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

أوضح د. طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن عملية نقل هذه القطع هي بداية لنقل العديد من القطع الأثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن خلال الفترة القليلة المقبلة؛ تمهيدًا لعرضها على الدرج العظيم عند الافتتاح الجزئي للمتحف في عام 2018.

وأضاف توفيق أن من أهم هذه التماثيل الجزء العلوي لتمثال من الجرانيت للملك تحتمس الثالث مرتديًا النمس والشنديت الملكي، ورأسًا من الجرانيت الأحمر للملك أوسركاف الذي يتميز بملامح وجه واضحة مرتديًا عطاء الرأس المعروف بالنمس، بالإضافة إلى جزءين من الحجر الرملي من لحية تمثال أبو الهول الموجود بمنطقة أهرامات الجيزة وتمثال من الحجر الرملي للإله آمون رع وحتحور.

من جانبه قال عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير، إنه قبل البدء في أعمال التغليف والنقل تم إعداد التقارير اللازمة عن حالة حفظ كل قطعة لمعرفة مدي احتياجها لأعمال الترميم الأولى.

وأكد زيدان أن فريق الترميم اتخذ كل الطرق العلمية اللازمة في أعمال التغليف حفاظًا على سلامة الأثر أثناء عمليات النقل، حيث تم تغليف بعضها باستخدام النظام الأمريكي العلمي بوضع الأثر على قاعدة مبطنة بالفوم وتغطيتها بورق التشو الياباني ثم ربطها على قواعد بأحزمة ربط وتدعيمها بالفوم، كما تم في تمثال الإلهة حتحور.

والبعض الآخر استخدمت معه الطريقة اليابانية L- Shape كما تم في تمثال الملك تحتمس الثالث بوضع التمثال على قاعدة خشبية وعمل مساند خشبية للظهر والجوانب، وتغليفة بالقماش الخال من الحموضة ثم تغطيته بالبولي إسيلين (البلاستيك)، بالإضافة إلى وضع البعض الآخر داخل صناديق خشبية مع تثبيت الأثر داخل الصندوق بعوارض خشبية مبطنة بالفوم لمنع حركة الأثر داخل الصندوق أثناء عملية النقل.