المتحف الكبير يدرس الحلول العلمية لنقل القطع الأثرية

دعاء محمود اجتمعت اللجنة الفرعية للمتحف المصري الكبير -التي تعمل على إعداد الدراسات الخاصة، وإيجاد الحلول العلمية لنقل القطع الأثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الخطوات…

دعاء محمود



اجتمعت اللجنة الفرعية للمتحف المصري الكبير -التي تعمل على إعداد الدراسات الخاصة، وإيجاد الحلول العلمية لنقل القطع الأثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الخطوات النهائية للبدء في عملية نقل القطع خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أن عملية النقل تأتي في إطار الاستعداد للافتتاح الجزئي للمتحف عام 2018، وأنها أوصت ببعض الإجراءات الواجب أخذها بما يضمن سلامة القطع الأثرية، ومنها ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الآثار وكافة الجهات المعنية منذ خروج القطع من المتحف المصري بالتحرير وحتى وصولها للمتحف الكبير.

وأضاف أنه جاري الآن إعداد قائمة للقطع الأثرية المراد نقلها وحالتها وترميمها عن طريق فريق عمل من مرممي المتحفين، كما ستقوم الوزارة بعملية توثيق علمي كامل لعمليات الترميم والتغليف وكذلك عملية نقلها.

وقالت الدكتورة هدي خليفة المشرف على المكتب العلمي لوزير الآثار وعضو اللجنة، إنه تم تشكيل لجنة علمية لكتابة البطاقات الشارحة الخاصة بالقطع الأثرية التي لم يتم عمل بطاقات لها و التي يصل عددها إلى 45 ألف قطعة، وستكتب البطاقات باللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يؤكد أن الوزارة تعمل بالتوازي لافتتاح المرحلة الحالية للمتحف في الوقت المقرر له، كما تعمل على التجهيز للمرحلة التالية للإنتهاء من مشروع المتحف وافتتاحه الكلي.