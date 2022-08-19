المتحف القومي للحضارة ينظم ورشة عمل لصناعة الفخار اليدوي للزوار

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة عمل حول صناعة الفخار اليدوي، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، لقيت إعجاب الزوار؛ خاصة السائح الأجنبي، بحسب بيان للمتحف.

وقالت نانسى عمار، إخصائي تراث أول وتواصل حضارى، إن الورشة تضمنت عروضًا حية لحرفة تشكيل الفخار اليدوي باستخدام العجلة الخشبية المعروفة بدولاب الفخار وشرح أساليب وفنون التشكيل وكيفية إنتاج أشكال مختلفة من الأواني والقطع الفخارية المتعددة الاستخدام.

وأضافت أن الورشة ضمّت أمهر فناني قرية الفخارين بمدينة الفسطاط؛ لتدريب الزوار على تلك الصناعة اليدوية.

تفاعل زوار المتحف بطريقة صناعة الفخار

وأوضحت منار حسن، إخصائى تراث أول وتواصل حضاري، مدى تفاعل زوار المتحف بمختلف أعمارهم مع الوِرش الحية التفاعلية بتدوير عجلة الفخار وصناعة أشكال مختلفة من القطع الفخارية.

وقد أعرب جمهور الحاضرين عن سعادتهم بتجربة هذه الحرفة مباشرة وبأيديهم وتصميم بعض القطع، بعدما تعرفوا على أساليب ومراحل الصناعه وأنواع الطين المستخدَم من الفنان شعبان زكى.

كما تم عرض نماذج مختلفة من الأواني والتحف والقطع الفنية من الفخار من إبداع فنانى مصر القديمة.