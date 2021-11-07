استثمار

المتحف القومي للحضارة ينظم ورشة عمل حية عن الفن التقليدي (صور)

لتطريز الأزياء البدوية السيناويّة
دعاء محمود 4:27 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 4:27 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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في إطار اهتمام المتحف القومي للحضارة المصرية بالحرف التراثية ودعمها وتنميتها، نظم المتحف ورشة عملٍ حيّة عن الفنِ التقليديّ لتطريز الأزياء البدوية السيناويّة.

وقد شهدت الورشة إقبالًا كبيرًا من الزوار والجمهور، حيث تعرفوا خلالها على فن تطريز الثوب السيناوي الذي تستخدمه المرأة البدوية في سيناء لتزيين وتجميل ثوبها وملبسها، كما تم التعرف على تقنيات التطريز المستخدمة في الملابس السيناويّة، أنواع الخيوط المُستخدمة، وغرز التطريز المختلفة ومسمياتها الشعبية وتوظيفها على الملابس، وعناصر الديكور.

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وقالت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف بأن تلك الفاعلية تأتى من خلال مجموعة ورش مجانية متخصصة فى التراث يقدمها المتحف بصفة دورية تناسب مختلف الفئات العمرية .

كما أقيم معرض للعديد من الأعمال والمنتجات التي تبرز فن التطريز السيناوي والتى تتميز بألوانها الجميلة، والتى حازت على إعجاب الزائرين وخاصة الصغار، حيث اهتموا بمناقشات مع أصحاب الصناعة عن كيفية صناعة المنتجات وتجربة الأزياء السيناوية و أخذ صور تذكارية.

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وأشار الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى أن تلك الفاعليات السياحية والأثرية تدعو للتعرف على المنتج السياحى المصرى عن قرب من خلال معايشة حقيقية يتعرف فيها الزائر على المفاهيم التراثية والمعتقدات المجتمعية وهذا فى حد ذاته متعة كبيرة وثقافة ذات قيمة عظيمة ، وهى عوامل تزيد من حركة السياحة التى تنعش الاقتصاد، حقا متحفنا يتمتع بمقومات الجمال والثقافة والحضارة ونأمل فى إستثمار هذا الجمال .

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بقلم دعاء محمود

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