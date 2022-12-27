المتحف القبطي يفتتح المعرض الأثري «هدايا وحكاية» احتفالا برأس السنة

افتتح المتحف القطبي معرضا أثريا مؤقتا في ضوء الاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، تحت عنوان ”هدايا وحكاية“.

ويهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على عادة تقديم الهدايا والاحتفال بالمواليد الجدد كما يتناول ميلاد المسيح والهدايا المقدمة له، ورمزية كل هدية وما تمثله من حياته عليه السلام.

وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 12 قطعة أثرية مميزة من الآثار الموجودة بالمتحف، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر.

وأضافت أن أبرز القطع التي يضمها المعرض هي مخطوط باللغة العربية يمثل ميلاد المسيح وزيارة المجوس له، وصليب من البرونز رسم عليه مشاهد من حياة المسيح كالبشارة والميلاد، ودلاية من الذهب رسم عليها بشارة الملاك للعذراء مريم بميلاد السيد المسيح، وأيقونة تصور المسيح يرتدي رداء الأسقفية كرئيس كهنة، وأخرى للقديس نيقولاوس المعروف باسم سانتا كلوز (بابا نويل).

وعلى هامش المعرض نظم القسم العلمي بالمتحف ورشة صناعة البخور باستخدام النباتات العطرية المزروعة بحديقة المتحف، ومجموعة من الورش التعليمية والفنية للأطفال.