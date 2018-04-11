المتحف البحرى ينتظر حماية قلعة قايتباى من الأمواج

مها يونس:كشف أسامة النحاس، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، عن أن مشروع المتحف البحرى لعرض الآثار الغارقة، مرتبط بإنهاء مشروع حماية قلعة قايتباي، والذى تنفذه الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى والموارد المائية، مؤكدا أن ذلك سيخلق مساحة مائية هادئة ستسمح بإنشاء المتحف البحرى أسفل المياه،

مها يونس:

كشف أسامة النحاس، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، عن أن مشروع المتحف البحرى لعرض الآثار الغارقة، مرتبط بإنهاء مشروع حماية قلعة قايتباي، والذى تنفذه الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى والموارد المائية، مؤكدا أن ذلك سيخلق مساحة مائية هادئة ستسمح بإنشاء المتحف البحرى أسفل المياه، لجذب سياحة جديدة، على غرار المشروعات المماثلة فى «إنجلترا واليونان وإسرائيل».

وكانت «حماية الشواطئ»، قد أسندت مؤخرا «المرحلة الأولى»، من مشروع حماية وتطوير منطقة «قلعة قايتباي»، إلى شركة «هارونكو» للإنشاء والتعمير، بقيمة 235 مليون جنيه، ويتضمن المشروع إنشاء سلسلة حواجز للأمواج للحفاظ على القلعة، بقيمة تأمين ابتدائى 4.5 مليون جنيه.

يُشار إلى أن الصخرة الأم، التى تحمل «قلعة قايتباي» بجزيرة فاروس ، تعانى من عدد كبير من الفجوات والنتوءات والتجاويف التى تغرقها بمياه البحر من ناحية الشمال «الميناء الشرقي»، مما يُهدد بغرقها مع مرور السنوات بفعل العوامل الجوية، الأمر الذى دفع الأثريين فى الإسكندرية إلى تقديم مطالبات للمسئولين، بضرورة ترميم القلعة، من خلال مشروع آثرى عاجل.

وأجرت «الري» من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنسيقا مع إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية، استعدادا لبدء المشروع.

وأضاف «النحاس» أن مشروع الآثار الغارقة، كان يواجه أزمة تواجد جزء كبير من الميناء الشرقى «موقع المشروع» داخل منطقة عسكرية، والمرتبطة بالموافقات الأمنية، فضلا عن تلوث المياه بتلك المنطقة والتى تُعرقل رؤية الآثار، وكذلك منطقة أبو قير، باعتبارها المنطقة الثانية التى تحوى الكثير من الآثار الغارقة، بينها 70 مركبا.

وأوضح أن مصر ليس لديها متحف بحري، فى حين أن محافظة الإسكندرية فقط لديها لوحة تأسيسية للمتحف البحرى منذ عام 1986، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوة بشأن ذلك المشروع.

وأكد أن الإدارة المركزية للآثار الغارقة، لجأت إلى مشروع المتحف البحرى ليحل بديلا عن مشروع الآثار الغارقة، من خلال إنشاء مركز متكامل للآثار البحرية والغارقة، خلف «قلعة قايتباي» وتحت المياه، ملاحق لمعرض منتشلات الآثار الغارقة، ويحوى مركز غوص وتدريب على الآثار البحرية والغارقة، ليكون الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء أول متحف بحرى مصرى يوثق تاريخ مصر البحري، ويتضمن إنشاء حديقة متحفية مائية فى واحد من أهم مواقع الآثار التحتمائية العالمية « فنار الإسكندرية القديم» وإقامة متحف للمنتشلات الآثرية التى تم اكتشافها وانتشالها من مواقع الحفائر التحتمائية فى مصر، فى صحن «قلعة قايتباي».

وأشار إلى أن القوات البحرية كانت تسعى إلى عمل متحف بحري، وقامت بجولة مؤخرا فى «قلعة قايتباي» لمعرفة أنسب موقع لبدء العمل به بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للآثار الغارقة، وتم الاتفاق على أكثر من موقع بالقلعة، مؤكدا أن الاختيار وقع على القلعة لأن مساحتها 4.5 فدان، ومن السهل استغلال الفراغات المتواجدة بها، باعتبارهاعناصر معمارية جاهزة للعمل بها.

وأوضح أنه من المُقرر استغلال صحن القلعة الذى يحوى الكثير من الفراغات وحوالى 36 غرفة لعمل «جاليري» وقاعات عرض للآثار البحرية، وإنشاء أول مركز للحرف التراثية البحرية فى العالم، وقاعة «مالتى ميديا»، وعمل مركز للغوص، وغرف ملحقة لتغيير الملابس.

وقال إن أبرز الآثار الغارقة المُقرر عرضها بالمتحف البحري، حطام السفن الغارفة، وأجزاء من فنار الإسكندرية القديم، وكُتل حديدية ورخامية، وعناصر الرصاص التى كانت تربط أجزاء الفنار، بالإضافة إلى عرض المرساوات «الهلب» فى حديقة متحفية، فى حين أنه يوجد أسفل المياه أكثر من 1000 «هلب» وهو ما يعتبره الآثريون «الصندوق الأسود» لكل مركب أو سفينة قديمة، لأنه يحمل معلومات عن المراكب من خلال تحديد الجهة التابعة لها وحمولتها وتاريخها، بالإضافة إلى عرض أكثر من 5 آلاف قطعة آثرية.

وأشار إلى أن مشروع الآثار الغارقة كان مطروحا للاستثمار منذ عام 2006، إلا أنه لم يتقدم مُستثمر مصرى للمشروع، رغم وجود دراسة جدوى معتمدة ومتواجدة بمحافظة الإسكندرية.