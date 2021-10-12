المتحصلات الضريبية تهيمن على 78.5% من إيرادات مصر خلال شهرين (جراف)

اقتنصت المتحصلات الضريبية 78.5%، من إجمالي إيرادات الدولة المصرية، خلال فترة أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو-أغسطس 2021)، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بـ 21.5%.

بقيمة 109.8 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات البالغة 140 مليار جنيه

ووفقا لتقرير حديث صدر عن وزارة المالية عن الفترة المذكورة سجلت إيرادات مصر خلال الفترة المذكورة 140 مليار جنيه، كان نصيب المتحصلات الضريبية منها 109.8 مليار جنيه.

ولفت إلى أن ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 18.8%، خلال فترة أول شهرين بالعام المالي الحالي، نتيجة ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 14.8 مليار جنيه، بزيادة 154.1%، مسجلة 24.6 مليار جنيه، مقابل 9.7 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 2.4 مليار جنيه، بنسبة 3%، لتصل إلى 85.3 مليار جنيه، مقارنة 82.8 مليار جنيه مقارنة بالفترة المناظرة.

وذكر التقرير إنه من أهم بنود الضرائب التي دعمت الحصيلة الإجمالية للإيرادات ارتفاع المحصلة من ضرائب الشركات الأخرى بنسبة 19.1% لتسجل 16.3 مليار جنيه، وارتفاع الضرائب المحصلة من هيئة قناة السويس بـ 10.4%، لتسجل 17.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع الحصيلة الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بـ 12.8% لتسجل 52.3 مليار جنيه، وذلك بدعم زيادة الحصيلة من الضريبة المضافة على السلع بـ 21.5% لتسجل 27 مليار جنيه، وضريبة القيمة المضافة على الخدمات بـ20.3%، إلى مستوى 7.2 مليار جنيه، وارتفاع الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بـ 16.4%، إلى مستوى 11.1 مليار جنيه، والحصيلة من ضريبة الدمغة عدا دمغة الماهيات بـ 8.3%، لتسجل 1.8 مليار جنيه.

وزادت الحصلة من الضرائب على الممتلكات إلى 20.6 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 18.8 مليار جنيه، والضريبة على السيارات إلى 1.1 مليار جنيه، وزيادة الضرائب على التجارة الدولية إلى 6.5 مليار جنيه.

وفي المقابل سجلت الإيرادات غير الضريبية 30.1 مليار جنيه، بدعم زيادة حصيلة بيع السلع والخدمات إلى 7.2 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الحصيلة من موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة إلى 5.5 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى تحقيق الحصيلة غير الضريبية من عوائد الملكية 7.3 مليار جنيه، والحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 15.4 مليار جنيه.