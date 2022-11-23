«المتحدون فارما» تعتزم مخاطبة وزارة الصحة لرفع أسعار مبيعاتها «20-25%»

قالت مصادر مطلعة إن شركة «المتحدون فارما» للمحاليل الطبية تعتزم مخاطبة وزارة الصحة لرفع أسعار بيع منتجاتها، فى حدود 20 – %25، بضغط من زيادات الدولار مؤخراً.

وأضافت المصادر أن الشركة ملزمة خلال الوقت الحالى بالتسعيرة الجبرية التى تُحددها وزارة الصحة للمنتجات الخاصة بها، فى حين أن التوريدات تتم غالبًا لهيئة الشراء الموحد والمستشفيات الخاصة.

وأوضحوا فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «المتحدون فارما» تعتمد على تدبير كامل مستلزمات إنتاجها من الأسواق الخارجية بدول أوروبا والصين، مؤكدين أنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى أسعارها خلال الفترة الأخيرة نتيجة زيادة سعر الدولار.

ولفتوا إلى أن باقى المستلزمات الأخرى التى يتم تدبيرها من السوق المحلية الخاصة بالتغليف وغيرها، ارتفعت أسعارها أيضًا بشكل واضح، بالإضافة إلى باقى التكاليف الأخرى.

وعلى جانب آخر قالت المصادر، إن زيادة الدولار الأخيرة رفعت تكلفة إنشاءات مصنع قطرات العين، بنحو %25 أيضًا، وخاصة أن المعدات التى تستخدمها الشركة سيتم تدبيرها من الأسواق الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق «أر إكس هيلث كير» كان قد استحواذ منذ أواخر 2019 على حصة حاكمة بشركة «المتحدون فارما» للمحاليل الطبية، وتم تنفيذ الصفقة حينها من خلال «نيوتريشيوس إنفيسمنت القابضة» التى أنشئت خصيصًا لهذا الغرض.

ويعد صندوق Rx Healthcare Management بمثابة شركة استثمار مباشر تم إنشاؤها بهدف الدخول فى مشروعات الرعاية الصحية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية فى أسواق مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتركز اهتمامها على الكيانات التى تنفرد بمقومات نمو مرتفعة.

وأضافت المصادر أنهُ تم تأجيل افتتاح مصنع قطرات العين ليكون خلال الربع الثانى من العام المقبل 2023 بدلا من بدايته.

ونشرت «المال» مؤخرًا أن “المتحدون فارما للمحاليل الطبية”، تضخ استثمارات خلال العام الجارى 2022 بقيمة 180 مليون جنيه على أن توجه لتوسعات مصنع الشركة القائم فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، إلى جانب افتتاح معمل جديد لقياس جودة المنتجات الخاصة بها، ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.