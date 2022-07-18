«المتحدون فارما» تستثمر 180 مليون جنيه خلال 2022 فى توسعات المصنع والمعامل التابعة

◗❙ مصادر: القيمة ممولة من جانب «آر إكس هيلث كير» والسيولة الذاتية المتاحة بالشركة

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن شركة «المتحدون فارما» للمحاليل الطبية تستهدف ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 180 مليون جنيه خلال العام الحالى.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن تلك القيمة ستوجه لتوسعات مصنع الشركة القائم لإنتاج المحاليل الطبية فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، إلى جانب افتتاح معمل جديد لقياس جودة المنتجات الخاصة بها، ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

وأوضحت أن الشركة استثمرت من تلك القيمة الإجمالية حوالى 120 مليون جنيه بالفعل، ومن المخطط ضخ 60 مليون أخرى حتى نهاية العام الحالى.

وأشارت المصادر إلى أن «المتحدون فارما» تعتزم افتتاح معمل جديد تابع لها خلال شهر سبتمبر المقبل، مُقام على مساحة 1500 متر مربع، وسيكون مخصصًا لضمان جودة المنتجات التى تطرحها الشركة.

ولفتت إلى أن قيمة الاستثمارات تم تمويلها من جانب شركة «آر إكس هيلث كير» المساهم الرئيسى بها، إلى جانب السيولة الذاتية المتاحة لدى «المتحدون فارما».

وأوضحت المصادر أن «المتحدون فارما» تمتلك خلال الوقت الحالى معملًا قائمًا بالفعل مُقامًا على مساحة 250 مترًا مربعًا فقط، مشيرين إلى أنه عقب افتتاح المعمل الجديد سيتم تحويل القديم لعملية التصنيع، عبر إضافة آلات جديدة، وسيكون جزء منه تابعًا للمصنع، على أن يكون مخصصًا لإنتاج قطرات العيون خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

وقال إن الشركة تتبنى خلال الوقت الحالى عملية تطوير شاملة لكل الآلات بمصنعها، موضحًا أن «المتحدون فارما» تنتج حاليًا حوالى 28 نوعًا من المحاليل الطبية.

ولفتت إلى أن الشركة حصلت على موافقات على تصنيع 10 منتجات جديدة من المحاليل الطبية، ومن المخطط البدء فى إنتاجها وطرحها فى السوق تباعًا خلال العام الحالى وحتى 2023.

وأضافت أن المصنع يعمل حاليًا بقوة 4 خطوط إنتاج، ومن المخطط إضافة خط آخر جديد الفترة المقبلة، فى إطار عملية التوسع بطرح منتجات جديدة.

يذكر أن شركة «آر إكس هيلث كير» استحوذت نهاية 2019 على حصة الأغلبية بنحو %80 من المساهمين الأفراد القدامى فى شركة «المتحدون فارما».