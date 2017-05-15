المتحدون فارما : أعدمنا 90% من محاليل الشركة القديمة

قال الدكتور عبد الله محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدون فارما لإنتاج المحاليل، إن الشركة انتهت من اعدام 90% من التشغيلات القديمة، استجابة لطلب وزارة الصحة، وتمهيدا لتجديد الرخصة واستئناف العمل.

وكانت وزارة الصحة قد سحبت ترخيص مصنع المتحدون فارما بنهاية 2015 بعد وفاة 6أطفال من بورسعيد يشتبه في تسبب بعض التشغيلات التى ينتجها المصنع في وفاتهم.

وأوضح محفوظ لـ”المال” أن آخر شحنة تم جمعها من الموزعين وصلت اليوم للشركة تمهيدا لإعدامها فى حضور مندوبي الإدارة المركزية للصيدلة، مؤكدا أن المصنع اجتاز كل الاشتراطات الصناعية والصحية اللازمة لبدء الإنتاج.

وأضاف أن ما تم جمعه من السوق يقارب 1.5 مليون عبوة بتكلفة تعدت 20 مليون جنيه .

وتعتبر المتحدون فارما أكبر منتج للمحاليل الطبية، وتستحوذ على 50%تقريبا من مبيعات السوق، وتسبب إغلاق مصنعها في أزمة نقص المحاليل الطبية خلال العام الماضي.