المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات: لازلنا نتعامل بأسعارنا المعلنة منذ 2021

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات إن المبادرة لا تزال تتعامل بأسعارها المعلنة منذ 2021.

جاء ذلك في مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤال بشأن تأثر الأسعار في مبادرة إحلال المركبات الرئاسية بعد تحرير سعر الصرف.

وقال: ” دائماً بنقول إن المبادرات الرئاسية تراعي وتضع نصب أعينها دائماً البعد الاجتماعي للمواطن المصري ونحن في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وإحلالها بجديدة تعمل بالغاز لازلنا نتعامل على الموقع الإلكتروني للمبادرة بالأسعار المعلنة منذ عام 2021 ولم يحدث تغيير في الأسعار”.

وبشأن حجم الأرقام والإقبال في المبادرة قال : “نحن نتعامل عبر الموقع الإلكتروني حالياً مع 38 ألف طلب هم بالفعل من تنطبق عليهم شروط المبادرة والآن يقومون بإتمام إجراءاتهم لتسلم السيارات الجديدة وإحلال مركباتهم القديمة التي مر عليها 20 عاماً”.

ولفت إلى أنه جرى منذ إبريل 2021 وحتى الآن جرى تسليم نحو 17800 سيارة جديدة في إطار المبادرة تنقسم مابين الملاكي والأجرة بنوعيه التاكسي والميكروباص.



وحول الشركات المتعاملة معهم قال : “خمس شركات وطنية وتحمل ماركات عالمية وهي السائدة والمتداولة في الشارع المصري وتتيح تسع ماركات تتعامل مع نحو 22 طراز مابين الملاكي والتاكسي والميكروباص”.

