المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات : تقدم لنا 34 ألف طلب وتم تنفيذها بحق 8 آلاف سيارة

قال أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أن تم تلقي نحو 34 ألف طلب لإحلال سيارات حتى الآن تشمل تاكسي وميكرباص وملاكي ضمن المبادرة وتم تم إحلال 8 آلاف سيارة للصنوف الثلاثة لكن غالبيتها سيارات ملاكي للمواطنين.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.



وكشف أن ارتفاع أسعار السيارات ضمن المبادرة له أسباب عالمية حيث يعود ذلك لارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الرقائق الإلكترونية وهي مكونات رئيسية في المنظومة قائلاً : “نقدم سيارات منتجة محلياً بمكون محلي 45% وهذا معناه أن نحو 50% يتم إسيتراد بالخارج بما يؤثر على الأسعار”.



وحول الشركات ضمن المبادرة الثلاثة التي طلبت زيادة الأسعار قال عبد الرازق : “لدينا 7 شركات إنتاج سيارات ضمن المبادرة. و3 منهم طلبوا رفع الأسعاربعض الشركات تنتج اللادا والنيسان واليهونداي والشيورليه الاوبترا بالإضافة لسيارات الميكروباص من الإنواع الصيني مثل كينج كونج وجميعها تقدمت بطلب لزيادة الأسعار ودرست الأسباب المؤدية لهذا الطلب وأنها بسبب أزمة الرقائق وتكاليف الشحن العالمية “.



وتابع قائلاً : الأسعار في المبادرة مازالت أقل من الأسعار في السوق ونسلم 1200 سيارة كل شهر رغم أزمة صناعة السيارات.



وأشار إلى أن الشركات العالمية رحبت بالمبادرة لأنها فتحت لهم أسواق جديد قائلاً : “بعض الشركات فكرت في إنشاء مصانع في مصر ولكن أجلت خططها بسبب الأزمة العالمية”.

ورداً على سؤال الحديدي حول من سيتأثر بالارتفاعات الجديدة في الأسعار قال : “من يتـأثر بزيادة الأسعار الجديدة هو من لم يحصل على موافقة ائتمانية ولم يحصل على رقم شاسية وموتور له”.