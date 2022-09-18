المتحدث باسم صندوق تحيا مصر يؤكد استلام هدايا تركي آل الشيخ من النادي الأهلي (فيديو)

أكد محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ، الأحد، استلام هدايا تركي آل الشيخ من النادي الأهلي وفق برتوكول تم توقيعه مارس 2021.

وأوضح مختار أن صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي لتنفيذ رغبة المستشار تركي آل الشيخ فيما يتعلق بتسليم الهدايا التي تم إهداؤها للنادي الأهلي بشكل مادى أو عينى للصندوق في شكل تبرع.

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن النادي الأهلي كان أعلن هذا سواء يسلم هذه الهدايا للمستشار تركي أو يؤالهل وهو نفذ رغبة المتبرع، بتسليم هذه الهدايا المادية أو العينية لصندوق تحيا مصر بموجب بروتوكول تم تحريره في مارس 2021.

وأضاف: “منذ هذا الوقت انتهى الموضوع بشكل كامل فيما يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية بعدما آلت لصندوق تحيا مصر؛ كتبرع من المستشار تركي آل الشيخ”.

وفي الخميس, 15 سبتمبر الجاري، أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خطابًا إلى صندوق «تحيا مصر» يطلب فيه كشف الحقيقة للرأي العام، والتأكيد على أن صندوق «تحيا مصر» والذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد تسلم جميع التبرعات المالية والعينية، وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الأهلي وصندوق «تحيا مصر» يوم الأربعاء الموافق 10-3-2021.

وجاء في الخطاب أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان (النادي الأهلي – صندوق تحيا مصر) وتسلم كل طرف نسخة منه، قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة، ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة، وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته، واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وتم حفظ الدعوى القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم 10 لسنة 2020.

وفي 3 يونيو 2020، قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية ، التبرع بالأموال والهدايات التي سيستردها من النادي الأهلي لصالح صندوق تحيا مصر، بعدما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مخاطبة وزير الشباب والرياضة، بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.