نقل وملاحة

المتحدث باسم المترو : لو قفلنا هيحصل شلل مروري وعلى الركاب اتباع إجراءات السلامة

لفت إلى أن كثافة الركاب داخل المترو انخفضت بما يزيد عن 40% بعد قرارات خفض أعداد الموظفين ووقف الدراسة.
المال - خاص 10:39 م, الأثنين, 23 مارس 20 10:39 م, الأثنين, 23 مارس 20

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أكد أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق ، أنه لا يمكن وقف خطوط المترو خشية تفشي الإصابة بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أن مترو الأنفاق هو وسيلة مواصلات أساسية لملايين الركاب يوميا .

وقال عبد الهادي في مداخلة مع برنامج كل يوم على قناة أون: “حل الموضوع هو انتباه الركاب للسلامة، ولو قفلنا المترو هيحصل انفجار سكاني وشلل مروري في شوارع القاهرة”.

ونصح عبد الهادي ركاب المترو بارتداء الكمامات واتباع إرشادات السلامة ، مؤكدا أنه يتم الدفع بقطارات إضافية في حالة لوحظ أي نوع من التزاحم في أحد المحطات.

وتابع ردا على مطالبات وقف مترو الأنفاق للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا: “لا يمكن غلق مترو الأنفاق لأنه شريان الانتقالات في القاهرة الكبرى”.

ولفت إلى أن كثافة الركاب داخل المترو انخفضت بما يزيد عن 40% بعد قرارات خفض أعداد الموظفين ووقف الدراسة.

والسبت كشف وزير النقل كامل الوزير عن تلقي 8 آلاف كمامة يوميا لتوزيعها على القطارات والمترو والعمال في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا .

وأكد وزير النقل إنه لا يمكن وقف المترو والقطارات في إطار مواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا أنه يتم تعقيمها يوميا بالكلور والديتول.

وزير النقل : نتلقى 8 آلاف كمامة يوميا لتوزيعها على القطارات والمترو والعمال
كامل الوزير : مانقدرش نوقف المترو والقطارات بتتعقم يوميا بالكلور والديتول
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بقلم المال - خاص

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