المتحدث باسم الرئاسة: ما حدث في مصر خلال 4 سنوات إعجاز

متابعات:نقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تصريحات أدلى بها لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، ونشرتها بوابة جريدة الأهرام، تحدث فيها عن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، من إنجازات على كافة الأصعدة، بالإعجاز، مشيرًا إلى أن الدولة ومؤسساتها واجهت

متابعات:





نقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تصريحات أدلى بها لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية صدى البلد، ونشرتها بوابة جريدة الأهرام، تحدث فيها عن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، من إنجازات على كافة الأصعدة، بالإعجاز، مشيرًا إلى أن الدولة ومؤسساتها واجهت ضغوطًا كبيرة في أعقاب 2011 وما تلاها.

ولفت راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر كانت على حافة الانهيار خلال الفترات الماضية، لولا الجهود الإصلاحية الكبيرة التي بذلت لعودة الحياة إلى طبيعتها، قائلاً: كانت هناك إرادة حقيقية لعودة مؤسسات الدولة بسواعد القوات المسلحة والشرطة الباسلة والإرادة القوية لشعبها العظيم.





وتابع المتحدث الرئاسي، بالقول “إنه كانت هناك مسارات متعددة لتحقيق ذلك، فمن جانب يتم بالتوازي تثبيت أركان الدولة والحفاظ عليها وعلى مؤسساتها، وفي نفس الوقت مكافحة ودحر الإرهاب الغاشم، واستعادة الأمن والاستقرار، والشروع في برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة على مستوى الجمهورية”.

واختتم بالقول: الأرقام هي من تتحدث عن الإنجازات التي تحققت بجانب شهادة المؤسسات الدولية، فعجلة التنمية شملت كل ربوع مصر، من مدن جديدة وجامعات وطرق وغيرها.