المتحدث باسم الرئاسة:اهتمام كبير من قبل الرئيس بإفريقيا

متابعاتأكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بأفريقيا لأنها العمق الاستراتيجي لمصر وهي الأمووفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار السفير راضي، في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري الخميس، إلى أن الرئيس ا

متابعات

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بأفريقيا لأنها العمق الاستراتيجي لمصر وهي الأم

ووفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار السفير راضي، في مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري الخميس، إلى أن الرئيس السيسي دائما حريص علي التواصل مع القادة الأفارقة بحكم إيمانه بأهمية القارة السمراء،

وقال السفير راضي، إن مصر لم تغب عن القارة الأفريقية ولكن هناك فترة معينة كانت الظروف الداخلية والخارجية والإقليمية فيها هي التي جعلت وجود حالة من الفتور في الاهتمام بالعلاقات المصرية الأفريقية وأن كان التاريخ يؤكد علي عمق هذه العلاقات.

وأكد أن منتدى أفريقيا 2017 المنعقد في شرم الشيخ له رسالة واضحة مفادها أن هناك اهتماما من قبل الرئيس السيسي والقادة الأفارقة بالشباب الأفريقي وخصوصا أنه جاء بعد أيام قليلة من منتدي الشباب العالمي الذي عقد أيضا في مدينة شرم الشيخ وكان أيضا رسالة عالمية بالاهتمام بالشباب.

ونوه راضي بأن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تكون فرصة لعقد لقاءات مباشرة وتفاعل ما بين الشباب ورؤساء الدول والمستثمرين.

ولفت إلى أن مثل ذلك يخلق حالة من العرض والطرح المباشر ما بين المعني بالعمل ورئيس الدولة مما يجعل له مردود ممتاز.

وتقام فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” تحت عنوان ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات و40 وزيرا من 24 دولة أفريقية بالإضافة إلى أكثر 500 جهة أفريقية ودولية ونحو 1500 مستثمر من إفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.