المتحدث باسم الخارجية: انتهاء الاجتماع التساعى حول سد النهضة بنجاح فى أديس أبابا

متابعات:أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عن انتهاء الاجتماع التساعي حول سد النهضة بنجاح في أديس أبابا، مساء الأربعاء.وقال أبو زيد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، "انتهاء الاجتماع التساعي حول سد النهضة بنجاح في أديس أبابا، وفِي انتظار توقيع الوزراء علي وثيقة مخرجات الاجتما

متابعات:

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، عن انتهاء الاجتماع التساعي حول سد النهضة بنجاح في أديس أبابا، مساء الأربعاء.

وقال أبو زيد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، “انتهاء الاجتماع التساعي حول سد النهضة بنجاح في أديس أبابا، وفِي انتظار توقيع الوزراء علي وثيقة مخرجات الاجتماع”.





وكانت وزارة الخارجية المصرية، قالت الاثنين، إن القاهرة تتطلع لأن يسفر الاجتماع عن إيجاد “حلول للعقبات” التي تواجه المفاوضات الفنية حول سد النهضة.

وقال أبو زيد في وقت تغريدة سابقة “بعد مرور 12 ساعة من مفاوضات متواصله لم تنته بعد، الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، و إجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة”.

وكانت هناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الذي تقول أديس أبابا إنه يهدف إلى توليد الكهرباء، ويكلف 4 مليارات دولار، وتخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل.