المتحدث باسم الخارجية: الدولة المصرية في الوقت الراهن ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرة (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، إن الدولة المصرية في الوقت الراهن ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي وتضطلع بمهام كبيرة على المستوى الإفريقي والعربي والدولي.

جاء ذلك خلال حوار خاص مع برنامج ” الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامي مصطفى شردي عبر قناة “الحياة”، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الدولة المصرية أصبحت أكثر قدرة على التعبير عن نفسها ومصالحها مع شركائها، والأطراف التي تتعامل بندية.

وأشار إلى أن المبدأ الأساسي في سياسية مصر الخارجية هو عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تدور حول ترسيخ هذا المبدأ بمنع التدخل في شؤون الدول الأخرى.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية – أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو مبدأ راسخ في الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يختلف عن إطار السياسة المصرية.



