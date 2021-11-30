المتحدث باسم الحكومة : مكاتب البريد يسري عليها قرار منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هيئة البريد المصري ينطبق عليها قرار منع التعامل مع المواطنين بدون الحصول على شهادة تلقي لقاح كورونا أو ما يثبت الحصول على الجرعة الأولي ، وذلك بكافة مكاتبها والتي يسري عليها…

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هيئة البريد المصري ينطبق عليها قرار منع التعامل مع المواطنين بدون الحصول على شهادة تلقي لقاح كورونا أو ما يثبت الحصول على الجرعة الأولي ، وذلك بكافة مكاتبها والتي يسري عليها قرار حظر تقديم الخدمات للمواطنين دون تلقي اللقاح .

و قال سعد خلال مداخله هاتفيه مع برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON أن محطات المترو والاتوبيس الخاص بالنقل العام لا يطبق عليها القرار ، متابعا: محطات المترو والاتوبيس يسري عليها قواعد إلزامية إرتداء الكمامات واي شخص غير ملتزم بإرتداءها يغرم بمبلغ خمسين جنيهاً .

و أضاف سعد أن الفيصل هو الحصول على جرعة واحدة من اللقاح على الاقل ، موضحا أن المواطن الذي لم يحصل على اللقاح عليه أن يتوجه لاقرب محطة مترو أو مركز شباب هيلاقي الناس موجودة ستقوم بالتسجيل نيابة عنه ويتلقي اللقاح فوراً .

كان خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية قال في تصريحات سابقة إن البنوك ومكاتب البريد سينطبق عليها قرار الحكومة بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية.