المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن فرض منطقة حظر جوي فوق مدينة سرت ومحيطها

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية للجيش ستتعامل مع أي هدف يهدد الأراضي الليبية. وأعلن المسماري في كلمة أوردتها قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الأحد - فرض منطقة حظر جوي بطول 200 كم فوق…

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية للجيش ستتعامل مع أي هدف يهدد الأراضي الليبية.

وأعلن المسماري في كلمة أوردتها قناة “العربية الحدث” مساء اليوم الأحد – فرض منطقة حظر جوي بطول 200 كم فوق مدينة سرت ومحيطها تبدأ من شرق المدينة وتمتد حتى منطقة الهيشة، مشددًا على أن المعركة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ليست معركة وطنية بل إنها معركة خطيرة جدا تتعدى الحدود الوطنية وحتى الإقليمية.

وأكد المسماري، أن العدوان التركي واحتلاله المباشر للأراضي الليبية هو تهديد أمني ليس على ليبيا ومصر والمنطقة العربية فقط بل وعلى أوروبا أيضًا، مشددًا على أن الموقف الذي أعلنته مصر مؤخرًا يأتي إدراكًا منها أن هذه المعركة هي معركة قومية عربية.