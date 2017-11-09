المتحدث باسم التموين لـ المال: الشراكة مع الإنتاج الحربي للتطوير والتحديث

محمد مجدي قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لـ"المال"، إن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس الاربعاء بين التموين والانتاج الحربي، هو المكمل لما تم البدأ فيه منتصف العام الحالي بشأن تنقية وتنقيح البطاقات التموينية. وأوضح رمضان، أن الانتاج الحربي، أصبح شري

محمد مجدي

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لـ”المال”، إن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس الاربعاء بين التموين والانتاج الحربي، هو المكمل لما تم البدأ فيه منتصف العام الحالي بشأن تنقية وتنقيح البطاقات التموينية.

وأوضح رمضان، أن الانتاج الحربي، أصبح شريك لـ”التموين” في تطوير وتحديث منظومة التموين بشقيها “السلع ـ الخبز”، وذلك بما يضمن كفاءة في الخدمة المقدمة للمواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي.

كان اللواء الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وقعا أمس الأربعاء عقد إتفاق بين مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، لتولى “مركز النظم” إدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية بإستخدام بطاقة الأسرة الذكية وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد العصار، أنه بموجب هذا العقد يقوم الإنتاج الحربي بالربط بين الثلاث شركات المنفذة لإصدار بطاقة الأسرة ووزارة التموين لتسهيل إجراءات وتيسير دورة العمل فى إصدار بطاقة ( بدل فاقد – بدل تالف – تحويل من محافظة لأخرى – فصل إجتماعى ) للمواطن إلكترونيا بحيث لا تستغرق مدة تزيد عن 7 أيام عمل ، وذلك من خلال إستضافة مركز نظم المعلومات والحواسب لقاعدة بيانات موحدة ومؤمنة يتم بواسطتها التأكد من ” الأرقام القومية للمواطنين وإستحقاقهم للدعم”.

وأشار العصار، إلي أن هذه المنظومة الإلكترونية ستوفر وقت وجهد المواطن فى إستخراج البطاقات، مؤكداً أنه حريص على متابعة إدارة العمل على المنظومة بمركز نظم المعلومات والحواسب من خلال تخصيص الكوادر الفنية المؤهلة وذات الخبرة و تجهيز خدمة “كول سنتر” للرد على استفسارات المواطنين مستخدمى المنظومة و تحديث بيانات المواطنين.

وأوضح أن ذلك من خلال إنشاء موقع الكترونى وعن طريق استمارات البريد وإتاحة كافه التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنظومة لهيئه السلع التموينية بصفة مستمرة.

ومن جانبه أعرب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن ثقته فى إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي التى قامت بالتنسيق في تحديث البطاقات التموينية وتسليمها فى التوقيتات المحددة والحفاظ على سرية المعلومات المقدمة لها.

وأشار إلى أن هذا العقد يعد إستكمالا لمسيرة التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين والجهات المعنية بالدولة من أجل الحفاظ على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان وصول الخبز والسلع التموينية لمستحقيها.

وأضاف المصيلحى إنه بموجب هذا العقد يقوم مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتجهيز مركز لإستضافه قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالمنظومة طبقا للمواصفات القياسية الدولية لضمان توحيد وحماية البيانات وتأمينها وتنفيذ جميع أعمال تطويرها طبقاً لمتطلبات هيئة السلع التموينية مع الحفاظ على رصد و منع أى اختراقات قد تحدث للمنظومة.

وأكد أنه حريص على متابعة تقديم كافة البيانات المطلوبة لمركز نظم المعلومات والحواسب لتيسير وتلافى أى تأخير يعوق سير العمل بالمنظومة ضماناً لسرعة ودقة الأداء والإلتزام بالتوقيتات التى يتم إعلانها للمواطنين.

يشار إلي أن عدد البطاقات التموينية 20 مليون بطاقة يستفيد منها 70 مليون مواطن يحصلون على سلع غذائية وغير غذائية بقيمة 50 جنيهاً للفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية، بالإضافة إلي شراء خبز مدعم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

