سيـــاســة

المتحدث باسم الإسكان: زيارة الوزير لمشروع السد في تنزانيا لها دلالة (فيديو)

نوه إلى أن هذا المشروع يحافظ على البيئة ويحمي البلاد من الفيضان، ويولد الطاقة الكهربائية بكمية كبيرة للغاية.
المال - خاص 9:10 م, السبت, 22 مايو 21 9:10 م, السبت, 22 مايو 21

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قال المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عمرو خطاب إن مصر مستمرة في تقديم الدعم لكل الأشقاء الأفارقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع سد ومحطة توليد كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا هو من أحد الأمثلة الناجحة للعلاقات المتميزة بين البلدين.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح خطاب، في اتصال هاتفي مع قناة (إكستر نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت، أن زيارة وزير الإسكان والوفد المرافق له لمتابعة مشروع السد في تنزانيا تعد الرابعة.

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وأضاف: “كما أنها دلالة على الاهتمام الشديد بهذا المشروع والاطمئنان على العاملة المصرية والبرامج الزمنية التي تم وضعها، فضلا عن أهمية مدى المشروع لتنزانيا، والذي يعتبر تجربة ناجحة لنقل الخبرات المصرية إلى أفريقيا وفتح فرص عمل عمل فيها”.

ونوه إلى أن هذا المشروع يحافظ على البيئة ويحمي البلاد من الفيضان، ويولد الطاقة الكهربائية بكمية كبيرة للغاية.

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وأشار إلى أن قدرة السد التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، كما سيولد 2115 ميجا وات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جانبية على جانب المشروع.

وقال إنه جرى إنجاز جزء كبير من المشروع، وهو تحويل مسار النهر على الرغم من جائحة كورونا، كما يتم تنفيذ 4 سدود أخرى بجانب السد لتحويل المسار، وكذا كباري وطرق وأنفاق داعمة للمشروع.

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بقلم المال - خاص

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