المتحدث باسم إم بي سي : لا نية لوقف برنامج رامز جلال أو مسلسل أم هارون

أكد أن هناك مشكلات كثيرة في الوطن العربي مثل البطالة يجب مناقشتها بدلا من انتقاد عمل فني

قال مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة قنوات إم بي سي، إن المجموعة ليس لها نية لوقف برنامج “رامز مجنون رسمي” بعد توجه انتقادات كثيرة للبرنامج واتهامه بالتعذيب والسادية لضيوفه.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: كيف أوقف برنامج شاهده أكثر من 200 مليون شخص في حلقتيه الأولى والثانية ،أكيد لن أوقفه ولدينا باقة كاملة من القنوات للمشاهد العربي من برامج ومسلسلات.

وأكد أنه المجموعة لن توقف أيضا أى عمل درامي سواء كان مسلسل أم هارون أو أى عمل أخر وذلك بعد اتهامات للمجموعة بالسعي للتطبيع مع اسرائيل وبثه من خلال هذا العمل .

وأكد أن هناك مشكلات كثيرة في الوطن العربي مثل البطالة يجب مناقشتها بدلا من انتقاد عمل فني، موضحا أن هذا عملا دراميا ولم تستضف المجموعة أى متحدث إسرائيلي مثل قنوات أخرى .