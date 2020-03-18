سيـــاســة

المتحدث العسكري ينفي انتشار القوات المسلحة لفرض حظر التجوال

أكد على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات
المال - خاص 6:28 م, الأربعاء, 18 مارس 20 6:28 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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نفى المتحدث العسكري صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الإنتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 وأكد المتحدث في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، على كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج الشائعات.

كما طالب بضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أى إدعاءات مغرضة وأن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

 كما أكد على مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

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بقلم المال - خاص

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