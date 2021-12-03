سيـــاســة

المتحدث العسكري: وقعنا العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح لدعم القدرات القتالية خلال إيديكس 2021

أجرى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جولة تفقدية خلال المعرض
أحمد اللاهوني 3:12 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 3:12 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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أعلن العقيد غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عن توقيع القوات المسلحة العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح التى تدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية، على هامش المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 والذى نظم فى المدة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وجرت فعالياته بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأجرى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جولة تفقدية خلال المعرض تضمنت المرور على الشركات العارضة حيث وجه الشكر لكافة الشركات والعارضين على جهودهم وظهورهم بالمظهر المشرف الذى يعكس مدى أهمية المعرض لكل المهتمين بمجال التسليح والأنظمة الدفاعية.

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وتناقش خلال الجولة مع عدد من الزائرين الذين أشاروا إلى مدى تحقيق المعرض لأهدافه وهو التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التسليح بما يتواكب مع التطور المتلاحق لكافة نظم التسليح المتطورة.

كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولى.

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كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على أجنحة المعرض وحرص على توجيه الشكر للعناصر المشاركة بالمعرض، معربا عن تقديره لجهودهم المبذولة .

وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالاً مكثفاً من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى كافة الدول المتقدمة.

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وأعربت الوفود الرسمية عن سعادتهم البالغة بحضور معرض إيديكس 2021 فى دورته الثانية الذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان مما يبعث برسالة سلام من مصر لكافة دول العالم .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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